Il deputato Catello Vitiello sulle lunghe file agli uffici postali: “Ho già contatto la Direzione di Poste”

Il deputato di Italia Viva Catello Vitiello, dopo la vicenda delle lunghe file agli uffici postali, pubblica un post sulla sua pagina Facebook: “In questi giorni, soprattutto sui social, sono numerose le immagini di cittadini in fila agli sportelli degli uffici postali dell’area stabiese, della penisola sorrentina e dei monti lattari. E, parallelamente, tante sono le manifestazioni di disagio da parte degli utenti costretti a sobbarcarsi ore di fila, spesso mettendo a rischio la saluta a causa di assembramenti forzati. Il motivo risiede nella scelta di contingentare il personale e di ridurre l’apertura degli sportelli periferici in predeterminate fasce orarie, che ha finito per concentrare invece la presenza dei cittadini nei soli uffici aperti. Ho già contattato la Direzione di Poste per chiedere di rivedere il piano che, al momento, non sta portando i benefici richiesti, ma arrecando solo ulteriori disagi”.