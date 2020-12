Il Covid non ferma la bellezza: l’apertura della SyArt Gallery di Sorrento, l’evento in contemporanea con altre 30 gallerie. Ha preso oggi il via CONTEMPORANEAMENTE, un progetto condiviso tra più di trenta gallerie campane: gli aderenti, nei giorni 17-18-19 dicembre, aprono al pubblico dalle ore 11 alle 19 per veicolare un messaggio di progettualità condivisa. Tra le gallerie aderenti la SyArt Gallery di Sorrento che presenta la mostra collettiva “In dialogue 20_21 “, un focus sugli artisti Elvira Carrasco, Maria Pia Daidone, Franco Paternostro, Emanuel Zoncato, Michael Vandorpe, Milan Markovuc, Fabio Imperiale e Tamer Ragab.

CONTEMPORANEAMENTE nasce da un iniziale scambio di vedute tra il gallerista Andrea Ingenito, ideatore del progetto, ed il collega Corrado Folinea sull’attuale situazione di stallo che la promozione culturale vive in Italia. Il gruppo prende forma e gli incontri si allargano, con puntuali appuntamenti via chat a cui rispondono sia consolidate realtà del panorama napoletano che giovani gallerie dislocate sul territorio. La forza del progetto, in divenire, sta proprio nella coesione e pronta risposta avutasi e nella sinergia d’intenti in un momento storico in cui fare rete rappresenta una urgenza. Confronti e programmazione a distanza, in un tempo in cui è evidente come il mondo dell’arte stia di fatto attraversando un cambiamento radicale e farsi trovare coesi e propositivi rappresenta una spinta. Pronta la risposta da parte del pubblico che su appuntamento visita i singoli spazi, nel rispetto delle norme vigenti, a testimonianza della necessità di attingere dalla ricerca contemporanea spunti e riflessioni. Il ruolo dell’arte resta immutato e solido ma la prima edizione di CONTEMPORANEAMENTE rappresenta di fatto uno stimolo per celebrarne la funzione culturale e sociale.