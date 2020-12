Il Covid non ferma Eileen Wang: dall’estero continua ad inviare i video della sua musica a Positano. “State in salute e salvi. Siate coraggiosi. Restiamo in contatto”. Ecco cosa ci ha scritto Eileen Wang, la nostra amica cinese che ha scelto Positano in Costiera amalfitana per vivere e organizzare concerti internazionali.

Nonostante il Covid, infatti, la nostra amica non si lascia abbattere e non si ferma: continua a suonare ed a inviare i suoi magnifici video alla redazione di Positanonews, che osserva e, soprattutto, ascolta sempre con enorme piacere.

Buona fortuna per tutto Eileen!