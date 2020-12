IL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO ABOLISCE L’ARCHIVIO STORICO ON LINE. LA DENUNCIA DI SALVATORE MARE E ANTONIO D’ANIELLO

IL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO ABOLISCE L’ARCHIVIO STORICO ON LINE

È un duro colpo alla trasparenza dell’azione amministrativa: in sostanza non si potranno più scaricare né consultare gli atti, una volta defissi dall’Albo Pretorio.

La tutela della privacy appare pretestuosa, giacché l’Agenzia per l’Italia Digitale dispone che i documenti da pubblicare debbano già essere predisposti per la protezione dei dati personali, e questo deve avvenire a cura dell’ente richiedente o del responsabile del procedimento amministrativo.

Con la soppressione dell’archivio storico, chiunque partecipi alla vita amministrativa e politica della città, o che abbia necessità di consultare una determina o una delibera, dovrà necessariamente fare un accesso agli atti: questo oltre a dilatare nei tempi quel che finora era risolvibile con pochi semplici click da un qualunque pc, tablet o smartphone, impiegherà gli addetti comunali in enormi perdite di tempo per evadere le richieste, e questo è reso ancora più oneroso per la carenza di personale. A tal proposito e a beneficio, si rammenta che l’Ente da tempo, deve ancora provvedere a 17 assunzioni.

Qui potete leggere la nota che ho inviato unitamente al Consigliere Antonio D’Aniello. Salvatore Mare