Il Cielo di Dicembre di Antonio Russo

Tutti i pianeti ruotano attorno al sole su orbite quasi circolari (prima legge di Keplero) e poco inclinate sul piano del nostro equatore, questo significa che descrivono orbite simili a quelle del sole e li vedremo prevalentemente verso SUD (ovviamente dalla nostra posizione geografica).

I pianeti sono a distanza diversa dal sole ed i periodi di rivoluzione attorno al sole (anno del pianeta) sono diversi : man mano che ci si allontanano dal sole il periodo aumenta con una ben precisa legge (terza legge di Keplero). Due pianeti si dicono allineati con il sole se si trovano, uno dietro l’altro, su una semiretta tracciata dal sole. In questo caso raramente dalla terra ne vediamo uno solo, mentre ne vedremo uno solo se sono allineati rispetto alla terra e cioè si trovano entrambi su una semiretta tracciata dalla terra. L’evento è tanto più raro quanto più i pianeti sono distanti dal sole. Tra il 21 ed il 25 di questo mese si verificherà un allineamento, quasi perfetto, tra la Terra, Giove e Saturno. Per essere perfetto dovrebbero avere le stesse coordinate ( in uno dei sistemi associati alla sfera delle stelle), ciò avverrà tra il 21 ed il 25 di questo mese, il lasso temporale è dovuto al fatto che non saranno simultaneamente uguali (le coppie di coordinate) ma molto prossime.

I due pianeti non sono particolarmente luminosi in questo periodo (Giove -2, Saturno 0,6 , si tenga conto che più la grandezza è negativa più è luminoso il l’astro) ma la loro eccessiva vicinanza ( per modo di dire) farà apparire la loro fusione come un unico astro un po’ allungato.

Tenendo conto che siamo in prossimità del Natale i due pianeti potranno apparire come una MINICOMETA.

Osserviamo il cielo verso SUD-OVEST, dopo il tramonto del sole ed in prima serata. Sul tardi tramontano . BUON NATALE A TUTTI!!

Antonio Russo è docente di astronomia e navigazione presso l’Istituto nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento