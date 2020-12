Il carottese Federico Poole curatore del Museo Egizio presenta ciclo di conferenze in streaming

Federico Poole, anche se il nome non lo lascia intendere, è un cittadino della Penisola Sorrentina, arrivato bambino , la sua adolescenza l’ha trascorsa sulla ripa di Cassano, ove abitava con il papà prof Gordon Poole, giunto dall’America per insegnare all’Università Orientale di Napoli.

Il Museo Egizio, diretto da Cristian Greco, settimanalmente trasmette on line, suoi social più noti, senza prenotazioni o trafile particolari, libere per tutti, lezioni, racconti, aneddoti e soprattutto la storia della collezione del Museo torinese. In questo pèeriodo di emergenza sanitaria l’unica strada percorribile per la cultura è attraverso i social, e il direttore Greco non ci ha lasciato mai orfani e sa ben usare i media digitali.

In una di queste videotrasmissioni, mi sono permesso, oltre che complimentarmi, di chiedere al Direttore Greco, di farci vedere Federico Poole. Prontamente sono stato accontentato, ha presentare la conferenza di stasera della prof Susanne Töpfer , c’è il curatore Poole.

La collezione del Museo Egizio conta circa 700 manoscritti e oltre 17.000 frammenti di papiro, che documentano più di 3.000 anni di cultura materiale scritta in sette scritture e otto lingue.

Come ce ne prendiamo cura?

Risponderà a questa domanda Susanne Töpfer che coordina un team internazionale di studiosi impegnato a decifrarne i contenuti, analizzarne lo stato conservativo e renderli accessibili a tutti noi!

Il video è visibile al sito : https://www.facebook.com/museoegizio/videos/1302358616806501 , ma a breve sarà anche sul canale youtube di Positanonews.