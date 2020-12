Il calendario di Positanonews arriva a Nocelle. I proventi ai bambini di Alvaro

Positano (Costiera amalfitana). Non solo brutte notizie in questa fredda mattinata di dicembre. Il calendario 2021 di Positanonews è arrivato a Nocelle (frazione della perla della Costa d’Amalfi).

In foto si vede la dolce Maria della salumeria con il calendario. I proventi andranno ai bambini di Alvaro, vedovo di Jenny Sepulveda scomparsa a soli 45 anni lo scorso 8 novembre. Alvaro è rimasto da solo con i suoi quattro figli e necessita dell’aiuto di tutti per poter sostenere le tante spese quotidiane alle quali non riesce a far fronte con le sue sole forze.