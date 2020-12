Il 13 dicembre avremo lo stadio Maradona

Carmine Sgambati, presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “L’iter per l’intitolazione dello stadio è cominciato ed è proseguito stamattina. Ieri abbiamo parlato sul nome: noi abbiamo votato all’unanimità stadio Diego Armando Maradona. La Commissione Sport ha chiesto con una lettera indirizzata al Sindaco e agli assessori che la delibera sia consiliare e non di Giunta, in modo che rappresenti la vera passione popolare della città. Sarà un consiglio monotematico entro 48 ore e quindi prima della discussione del bilancio. La Commissione Toponomastica ha già chiesto l’autorizzazione al Prefetto. Lo stadio potrebbe chiamarsi Diego Armando Maradona già il 13 dicembre in occasione del match contro la Sampdoria. La Curia si è espressa in maniera favorevole. La statua di Maradona? Mi piacerebbe la punizione calciata contro la Juve, andrebbe messa ovviamente all’esterno dello stadio”.