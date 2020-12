Idee per il cenone di Natale: ecco le ricette più gettonate da preparare oggi!

Il baccalà, al Nord Italia, e il capitone, al Sud Italia, non possono mancare sulla tavola imbandita di Natale. Scopri le ricette proposte in questa selezione.

Tra i primi, le linguine all’astice sono un piatto di mare raffinato e gustoso, perfetto per un’occasione importante. Te ne proponiamo una variante per veri intenditori: la delicata polpa dell’astice è cotta in un sugo di pomodoro, impreziosito dal sapore intenso del fumetto ottenuto con gusci dell’astice.

Per le buone forchette, i paccheri al forno con mozzarella e acciughe sono una ricetta tipica del Sud Italia che unisce la bontà della mozzarella al profumo di mare delle acciughe.

Tra i secondi, gli involtini con datteri e melagrana sono ricercati e sfiziosi allo stesso tempo. Il capitone in umido è un piatto tipico del periodo natalizio, molto particolare ed originale, che affonda le sue origini nell’antichità. Ami i secondi tradizionali? Allora presenta agli ospiti una scenografica faraona alla melagrana.

Il baccalà mantecato con fette di polenta cotte alla griglia è un piatto saporito perfetto per le feste di Natale; è ricoperto di una decisa crema all’aglio.

Tra i dessert, i biscotti di Natale a forma di stella e fiocco di neve sono una ricetta divertente da realizzare con i bambini. Oppure prova a divertire la tua famiglia e gli ospiti con dei dolcetti a forma di Babbo Natale: sopra al “busto” fatto con un composto al cioccolato, c’è un ciuffo di panna montata quindi una fragola, dallapunta decorata con un piccolo ciuffetto di panna montata.

Preferisci un dolce raffinato che conquista grandi e piccoli? Realizza una classica panna cotta con una gelatina alla melagrana, perfetta per le festività.