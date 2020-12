Neanche la pandemia può fermare la forza del nostro gemellaggio tra il Comune di Agerola e quello di San Salvatore Monferrato. Il sindaco di Agerola Luca Mascolo e quello di San Salvatore Monferrato Enrico Beccaria oggi, per la prima volta in streaming, hanno lanciato in contemporanea delle lanterne volanti per riempire il cielo di luce e speranza. Un momento di condivisione e fratellanza, segno di unione e di speranza per il futuro.