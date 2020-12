I rossoneri tengono botta a Francavilla in Sinni

In una gara nervosa e frammentata, contornata da scontri fisici quasi duri, apre Nolè dagli undici metri e nel finale in una mischia sotto porta impatta La Monica.

Redazione – Il Sorrento tiene botta a Francavilla in Sinni e dopo la sconfitta casalinga raccoglie un punto sull’ostico campo lucano.

Non è stato facile tenere a bada un Francavilla che subito si porta in vantaggio dal dischetto, così l’inizio per i costieri è in salita, non demordono ed alzano il baricentro ma i tentativi sono sterili, nonostante che i rossoblù sono sotto pressione.

Non c’è un attimo di sosta, molto girare palla da parte degli ospiti cercando di aprire i lucani e poi ci riescono in tre occasioni, dal canto suo la squadra di Lazic vuole chiudere subito la gara tentando il tutto per tutto ma non cava nulla. Adotta lo stesso copione nella ripresa: subito in avanti e sfiorando i legni di Scarano, in dieci mette quasi alle corde un Sorrento la cui reazione sterile ma caparbia porta alla rete del pareggio, in un finale molto nervoso e con delle espulsioni per i lucani.

Le reti – Gara vivace ma solo con due reti, una in apertura: corre il 1’ ed in area c’è un’incursione di Cabrera che viene messo a terra da Gargiulo Als, per l’arbitro Campagni di Firenze e rigore, non valgono a nulla le proteste costiere, Nolè si presenta dal dischetto a batte Scarano a fil di palo, con l’estremo costiero che intuisce ma non può nulla. La seconda rete della giornata è quella del pareggio costiero, arriva quando siamo quasi sui titoli di coda, al 42’ della ripresa, ed i rossoneri ce la mettono tutta: Cassata in area viene steso da Caponegro ed anche stavolta l’arbitro senza esitare decreta la massima punizione, dal dischetto Liccardi si fa ipnotizzare da Cefariello che respinge ma non può nulla sul tap-in in mischia di La Monica.

La gara – La prestazione dei costieri in una gara ostica, combattuta, sentita e nervosa, non è eccelsa ma caparbia quando si deve e lo si è visto in quelle e poche rare azioni finalizzate verso la porta difesa da Cefariello. Molta mole di gioco e poco costrutto, anche se i rossoneri, oggi in completo giallo, sono andati vicini alla rete, dopo lo svantaggio, più dei locali. Ci provano al 18’ con la testa di Mezavilla su punizione dalla sinistra di Masullo, Liccardi al 35’ innesca un diagonale in area che cozza contro il palo e va fuori, ed infine al 38’ La Monica mette alto su angolo battuto da Masullo.

Dopo aver subìto i rossoblù si destano e per ben tre volte si fanno vivi verso Scarano: al 7’ l’estremo costiero deve parare a terra il diagonale di Cappiello, il rasoterra dal limite al 18’ di Navas a fil di palo è deviato in angolo, infine al 28’ ancora si fa vivo Cappiello ma il suo diagonale è fuori. Nel frattempo era stato espulso Cabrera ed il Francavilla restava in dieci, ma il Sorrento non era deciso nello sfruttare la superiorità numerica, cercava di aprire la chiusa squadra di Lazic ma non ci riusciva, poi il neonetrato Cassata ci metteva il suo zampino e si arrivava al rigore per i rossoneri.

Errava Liccardi ma non La Monica che dava un pareggio agli uomini di Fusco che dà un po’ di morale in vista della gara interna di mercoledì 23 dicembre contro un Bitonto da prendere con le molle.

CAMPIONATO SERIE D 2020/21 – GIORNE H – 8^ GIORNATA

FRANCAVILLA IS – SORRENTO 1-1

Goal: 1’pt Nolè (F, rig); 43’st La Monica (S).

FRANCAVILLA IS (4-4-2): Cefariello; Cabrera, Pagano, Caponero, Nicolao; Morleo, Tarantino (36’st Petruccelli), Galdean, Navas; Nolè (25’st Di Ronza), Aleksic (1’st Cappiello).

A disp: Chingari, Tedesco, Vukmirovic, Fanelli, Pisaniello, Sellitti. Allen. Ranko Lazic.

SORRENTO (4-4-2): Scarano; Gargiulo Als (30’st Cesarano), Cacace, Mezavilla, Masullo; Somma, La Monica (44’st Costantino), Maranzino (17’st Cassata), Camara; Liccardi, Gargiulo Alf (30’st Procida).

A disp: Orazzo, Terminiello, Stefanski, Starita, D’Angelo. Allen: Luca Fusco.

Arbitro: Matteo Campagni di Firenze.

Assistenti: Gianluca Pischedda (Torino) – Ayoub El Filali (Alessandria).

Espulsi: Cabrera (F), Navas (F), Aleksic (F).

Ammoniti: – Morleo, Nolè, Cappiello (F); Gargiulo Als, Cacace, Gargiulo Alf (S).

Note: Giornata coperta e fredda, 12°; erba naturale imperfetta; spettatori: gara a porte chiuse come da decreto ministeriale per il Covid-19.

Angoli: 4-5. Recupero: 2’pt e 6’st.

GiSpa