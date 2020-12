I RAGAZZI DEL PLESSO GEMELLI DI SANT’AGNELLO IN GITA ON LINE A URBINO

“Il lockdown non ferma la cultura “

I ragazzi dell’Istituto Gemelli di Sant’Agnello sono in gita culturale virtuale, da ieri e rientreranno oggi nel primo pomeriggio. Andare oltre, è sempre stata una prerogativa della Preside Pagano e della sua squadra di impegnatissimi docenti, il progetto che stanno realizzando è a metà tra il fantastico e il reale, ma sicuramente istruttivo e costruttivo. L’incontro con la città ducale di Urbino e soprattutto con il grande Raffaello a mezzo millennio dalla scomparsa, rimarrà nella memoria degli studenti del Gemelli.

Un’ esclusiva esperienza on line da vivere con la propria classe, in compagnia di Alessandro Bogliolo, nell’anno delle celebrazioni raffaellesche. Una gita di due giorni ad Urbino alla scoperta di Raffaello e della città patrimonio dell’Unesco, all’insegna dell’arte, della cultura, del coding, del divertimento e dell’immaginazione.

“Progetto continuità a distanza “

Il nostro istituto nell’ambito delle iniziative organizzate per la Settimana di Educazione all’Informatica dal 7 al 13 dicembre 2020, aderisce al progetto CodyTrip che è a tutti gli effetti un viaggio d’istruzione, gratuito, per gli alunni della classe quinta della scuola primaria e classe prima della secondaria di primo grado. Questo viaggio è organizzato dal prof.re Alessandro Bogliolo dell’Università di Urbino ed è un’esperienza nuova, diversa, coinvolgente per scoprire luoghi, tradizioni, persone, usando le tecnologie per “riempire la distanza cui siamo costretti in questo particolare momento”. La partecipazione a CodyTrip è preceduta da un incontro formativo – informativo tra le classi quinte della scuola primaria e prime della secondaria di primo grado del nostro istituto per fare anche se a distanza esperienza di continuità.

Urbino si trasforma in un grande cinema per fare esperimenti di coding e visitare in modo inconsueto la città di Urbino, patrimonio dell’Unesco e cuore dei Rinascimento. Il 2020 è l’anno delle celebrazione raffaellesche e Urbino era più che mai pronta ad accogliere le scuole offrendo esperienze di coding, arte e cultura. Ma il 2020 si è rivelato anche l’anno della pandemia, del lockdown e dell’annullamento delle gite scolastiche, così come tutto, anche CodyTrip ha cambiato forma, ma non si è fermato.

Neanche l’Istituto A. Gemelli si ferma, anche se a distanza proponiamo ai nostri studenti attività di collaborazione condivisione e crescita. L’organizzazione di una gita è un vero compito di realtà che permette lo sviluppo di competenze e abilità.