I Racconti del Lunedì di Ciro Ferrigno

I racconti, raccolti in questi due volumi, scritti dal professor Ciro Ferrigno, editi dallo stabiese Nicola Longobardi, e proposti ai lettori durante le festività di quest’anno terribile, hanno radici profonde nella Terra delle sirene, e lo comunicano immediatamente al lettore. Le pagine si colorano di una sapienza particolare, nutrita dal ricordo di accadimenti e personaggi illustri e non di Piano di Sorrento, piccolo Paese della penisola sorrentina che ha come prerogativa, da sempre, la vitalità di un grande centro commerciale. Ciro Ferrigno va avanti con piccole storie, episodi, vicende, eventi che alla fine consegnano al lettore una visione delle relazioni umane vissute in un paese – nel senso appunto di una comunità – che costruisce giornalmente il suo essere e il suo divenire tra alti e bassi, con avanzate e ritirate, con progressi e regressioni, con scambi e interazioni felici e infelici tra soggetti e istituzioni più ampie e coinvolgenti. Siamo in presenza di una descrizione acuta ed emozionalmente intensa della “comunità-paese“: non quella attuale, ma quella di una volta. In questo momento particolare della nostra storia abbiamo bisogno delle nostre radici, delle “rareche” come diciamo in dialetto che come i ricordi condivisi ci aiutano a crescere sani come singoli individui e come comunità. Siamo gente di terra e di mare, come “comunità-paese” abbiamo vissuto la peste, le eruzioni del Vesuvio, due guerre mondiali e le abbiamo superate. Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro il degrado sociale, l’indifferenza, lo sfaldamento di quei valori condivisi che univano le comunità di un tempo e permettevano loro di resistere nei tempi bui. Ecco perché “I Racconti del Lunedì, e aggiungo, col professore, senza fare distinzione tra i tre volumi, sono un appuntamento importante con la memoria condivisa per chi ama Piano di Sorrento ma anche per chi, come accade in un altro celebre libro “I miei martedì col professore” di Mitch Albom, ha voglia di riflettere sui grandi temi della vita riscoprendone il senso nel vissuto quotidiano, infine seguite il consiglio di Gustave Flaubert: “Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, o, come gli ambiziosi per istruirvi. No, leggete per vivere”.

di Luigi De Rosa

“I Racconti del Lunedì” di Ciro Ferrigno (Nicola Longobardi Editore, Vol. I° pp.282, ediz. 2016; Vol. II° pp.282, ediz. 2020; Vol. III° pp. 282, ediz. 2020).