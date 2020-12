I NERAZZURI A -1 DALLA CAPOLISTA, NAPOLI SFORTUNATO

Primo tempo di studio tra le due squadre, nessuna delle due voleva sbagliare, comprensibilmente poiché tra le loro fila vi sono i migliori contropiedisti del Campionato. Ne è scaturita una prima frazione di gioco abbastanza noiosa, e mediocre.

Pochi gli episodi da rilevare durante il primo tempo, al 16’ sostituzione obbligata per il Napoli, entra Petagna ed esce Mertens che poco prima si era procurato una distorsione alla caviglia sinistra.

Subito dopo al 17’ occasione Inter, capita a Lautaro su una allegra uscita della difesa azzurra e illuminante tocco di prima di Barella per l’attaccante argentino, il cui tiro passa a pochi centimetri dal palo; al 24’ sospetti per un fallo di mano volontario di Insigne su cross di Lukaku; risponde il Napoli al 33’ con Lozano (una spina nel fianco della difesa avversaria) che mette al centro e dopo una serie di tocchi la palla finisce a Zielinski, piazzato al limite dell’area, il suo tiro finisce a lato di poco.

Nel secondo tempo al 61’ un’occasione per Lozano che esegue una diagonale in area, su lancio di Insigne, che lo porta a tu per tu con Handanovic, il messicano spara alto da buona posizione, ma forse l’azione era viziata da un fuorigioco iniziale.

Al 68’ ancora un’occasione per il Napoli, da un’incursione sulla destra del solito Lozano, Zielinski solo in piena area di rigore, rimette al centro un pallone teso che Insigne in piena corsa devia di tacco, grande risposta del portiere nerazzurro.

Subito dopo l’episodio che ha deciso la partita, anzi per meglio dire l’ha indirizzata ad appannaggio dei nerazzurri, su un’incursione di Darmian, favorita da un rimpallo a seguito di un tiro di Sensi dal limite dell’area, diagonale dalla destra del terzino sul quale il portiere Ospina commette fallo da rigore.

Lukaku big Rom e non è banale, realizza dal dischetto con freddezza.

Al rigore segue un altro episodio determinante, l’espulsione di Insigne, al netto delle tante considerazioni si tratta di un grosso errore del capitano azzurro che lascia la squadra in dieci, ma soprattutto nel momento in cui potenzialmente poteva far sua la partita, siamo al 70’ mancano 20 minuti al termine.

Un momento intenso della partita: l’espressione di Gattuso al momento dell’espulsione di Insigne, da uomo di calcio sa bene che questo episodio potrà costargli il match.

Un altro momento topico dell’incontro accade al 74’, Conte sostituisce Lautaro con Hakimi, un terzino al posto di una punta, il tecnico con la squadra in vantaggio di un gol e di un uomo, con una mossa sola fa fuori l’intero attacco poiché consegna Lukaku da solo in balia dei difensori del Napoli e anziché puntare al 2-0 di fatto concede il pallino del gioco nelle mani della squadra avversaria.

Seppur in dieci, il Napoli si rende pericoloso in più di un’occasione, ma qui bisogna rimarcare il grosso limite della compagine di Gattuso, crea molto ma segna poco pur considerando l’assenza di Osimhen.

Continuiamo nella cronaca della partita, grandissima occasione per Politano, l’azione come sempre nasce dalla destra ad opera del solito Lozano, sventa un super Handanovic, decisivo come non lo era da tempo sul tiro dell’ex compagno, siamo all’80’.

Nonostante l’inferiorità numerica, non demorde la squadra di Gattuso che chiude l’Inter nella propria area di rigore, in pieno recupero al 90+1’, a tre minuti dal termine, sempre dalla destra su centro di Di Lorenzo, Petagna si “beve” De Wraij che gli consente di girarsi sul sinistro, un grave errore per un difensore del suo calibro, il tiro dell’ex centravanti spallino, a botta sicura termina sul palo ad Handanovic battuto, a riprova che questa sera a San Siro la fortuna si è alleata con i nerazzurri, la partita di fatto termina qui.

Nel Napoli, ottimo come sempre il centrocampo, mentre nell’Inter un super Handanovic come ai bei tempi, Barella monumentale, buona anche la prova di Sensi ottima alternativa per Brozovic, usato sicuro per Darmian; quanto ai due tecnici insufficiente Conte, sfortunato Rino Gattuso.

La partita, se fosse terminata in parità, sarebbe andata ai punti al Napoli, più brio e fantasia da parte dei partonepei, bene il centrocampo che ha prevalso sulla sostanza di Gagliardini e Barella ai lati di Brozovic.

Brozovic alla fine esausto è sostituito da Sensi al 66’, ottima la sua prova, forse una delle poche note positive a parte i tre punti, che aldilà della vittoria, mettono al riparo l’ambiente nerazzurro dalle critiche che sarebbero sorte in caso di sconfitta e gli consentono di avvicinarsi a -1 dalla vetta della classifica.

Quanto al Napoli, in tutta onestà avrebbe potuto vincerla questa partita, non sono d’accordo con le dichiarazioni di Gattuso a fine partita, le cause perché ciò non sia avvenuto sono la fortuna che questa sera a voltato le spalle agli azzurri, il grave errore del capitano perché di questo si tratta, unito al male cronico della squadra di questi tempi, il gol. Purtroppo per i partenopei, è dai tempi di Cavani, Higuain e del duo Sarri-Martens che la squadra non riesce a concretizzare al meglio le tante occasioni prodotte.

La decide ancora Lukaku su rigore, diventando capocannoniere con 10 reti

Luigi RUSSO