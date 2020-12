I giornali in edicola : contagi in calo, Natale col giallo in Campania. Ma c’è chi dice stretta a Natale

I giornali in edicola : contagi in calo, Natale col giallo in Campania. Scegliamo il titolo di apertura de La Città di Salerno. Ma dello stesso tenore è Il Mattino di Salerno. Se si va in provincia di Napoli, altri giornali, fra cui Metropolos, area stabiese e torrese, dicono il contrario, parlando di morti e contagi, di stretta di Natale..

Covid, luce in fondo al tunnel. La pandemia. Ieri 258 nuovi positivi ed altri sei morti. Tre anziani stroncati a San Valentino, l’allarme di Strianese. A novembre il doppio dei casi dall’inizio dell’emergenza, ma ora i contagi rallentano. E così continua la rassegna stampa proposta da Salernonotizie

Ed ancora: Le storie. Gennaro, la vittima più giovane: 31 anni. Ferdinando, colonna del classico ad Eboli.

Di spalla: La Regione. De Luca, 5 mosse per la ripresa ma sul digitale scatta il blackout

A centro pagina: Le inchieste del Mattino. Ingiustizia disabili le cure dimezzate da una città all’altra. Nelle due Nocera 26 euro per ciascun assistito se vivi a Pagani o a Sarno ne hai più del doppio

L’indagine. Sospesi gli scavi ad Albanella resta il mistero dei rifiuti tossici

La foto notizia: Pasticcio cambi, Cosenza all’attacco. Serie B. Ba espulso, i calabresi promettono battaglia: «Errore dell’arbitro»

Di lato: La violenza. Pagani, agguato per una ragazza in quattro vanno subito a processo.

L’ambiente. Ex Stir, scelto il pool di tecnici per l’impianto di Battipaglia.

Taglio basso: Il piano di rilancio. Tasse, affitti e burocrazia l’Sos dei commercianti.

Il cantiere della discordia. Lavori a Piazza Alario e la protesta è immediata

Effetto virus sulle multe: crollano gli incassi. La mobilità. Quasi 2 milioni di perdite in 9 mesi, anche senza lockdown

I box in alto: Il teatro. Moscato con De Filippo nei «Percorsi» di Lezza

La poesia. Un’Odissea «per Bruna». Ungaretti innamorato

Sul giornale Le Cronache di Tommaso D'angelo in prima pagina:

Piazza Alario: in catene per bloccare i lavori. Salerno: inizia la bagarre. Il Presidente del comitato Ciro Caliendo: “Il progetto è uno scempio”. Sotto accusa anche la Soprintendenza: “Ignorato il vincolo paesaggistico”.

A centro pagina: La crisi dei mercatali, è allarme. La vendita alimentare non va, male l’abbigliamento. Pietrofesa chiede l’intervento del Governo.

Vietri Sul Mare. Viaggio nella ceramica del maestro Francesco Raimondi

Albanella. Uno scavo inutile: non trovato il cimitero della camorra

Di lato: Salerno. Comunali 5 stelle: Tofalo, Provenza e Cioffi in campo

Pagani. Stangata cartelle dalla Geset. Calce: “Non ha titolo per la riscossione”

Taglio basso: Memoria in movimento. Orientale: “A Salerno la piazza Marcello Torre”

Nocera Superiore. Gioelleria Cicalese diventa Impresa storica d’Italia

Salerno. Di Lascio: “Corrieri express: cosa è cambiato”

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Tornando a La Città la storia dello spazzino che si mette a pulire anche se in pensione. A Battipaglia la sindaca fa i test per i disabili. La Salernitana si gode Tutino e il primo posto in serie A. Ma c’è anche il ricorso del Cosenza per il giallo. E varie storie da Agro Nocerino Sarnese al Cilento e Costiera amalfitana con la morte a Tramonti.

Di altro tenore è Metropolis. Se andiamo nella Provincia di Napoli Sud, area della Penisola Sorrentina, da Capri a Sorrento e Castellammare di Stabia, fino ad Agerola e Monti Lattari, di cui Positanonews si occupa, si parla di ondata per il Coronavirus Covid-19 e di 4 morti, di cui 3 a Torre del Greco.