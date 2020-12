I.C.S. di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio”. Dal 4 gennaio 2021 aperte le iscrizioni. Ecco come fare

L’Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio” comunica che dal 4 gennaio 2021 partono le iscrizioni alla scuola dell’infanzia – plessi di Positano, Montepertuso e Praiano – per l’anno scolastico 2021-22 (CLICCA QUI per scaricare la domanda di iscrizione). Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021 ed i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022.

Per effettuare l’iscrizione sarà necessario fornire il codice fiscali di entrambi i genitori e degli alunni. Per le iscrizioni all’infanzia occorrono anche carta identità di entrambi i genitori, obblighi vaccinali.

Aprono le iscrizioni alle scuole dell’IC Porzio di Positano e Praiano. A gennaio anche la mensa

Per la presenza dipenderà da De Luca, in Campania probabilmente non si inizierà prima del 15 gennaio ma a Positano L ‘assessore Nino Di Leva ci ha assicurato che è tutto probto come oure la Preside Stefania Astarita

Mancano pochi giorni all’apertura alle domande di iscrizione alle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale per l’anno scolastico 2021/2022. I moduli dovranno essere presentati a partire dal 4 gennaio, entro e non oltre il 25 gennaio 2021.

Per quanto riguarda la Scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2021, ossia nati nell’anno 2018. Possono inoltre essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono i tre anni di età dopo il 31/12/2021 ma entro il 30 aprile 2022: in questo caso la domanda sarà accolta solo in caso di disponibilità residua di posti rispetto ai bambini nati nel 2018 ed in presenza di condizioni adeguate alla frequenza.

Per la Scuola primaria devono essere iscritti alla classe prima i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2021 (ossia nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015) e possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono i 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022, ovvero i classe 2016.

Per quanto concerne poi la Scuola secondaria di primo grado potranno essere iscritti alla classe prima gli alunni che prevedano di terminare la scuola primaria con esito positivo nell’anno scolastico 2020/2021, di norma si tratta dei nati nell’anno 2010.

E’ possibile per i genitori avviare la fase di registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it attraverso un sistema che permette di presentare domanda per una sola scuola, con la possibilità di indicare, in subordine, anche una seconda o terza scuola a cui indirizzare la domanda, nel caso in cui l’iscrizione non possa essere accolta nella scuola di prima scelta a causa di un maggior numero di domande rispetto ai posti disponibili. Le famiglie prive di strumentazione informatica possono rivolgersi alla segreteria della scuola destinataria della domanda di iscrizione, per avere supporto ed assistenza per la presentazione della domanda di iscrizione on line.

Le informazioni verranno pubblicate sempre sul sito web dell’istituto a cui far riferimento