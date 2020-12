I 4 Gemelli Milano sul podio di ITALIA SI\'

I 4 Gemelli Milano di Meta di Sorrento dopo la vittoria alla Corrida s2020 si raccontano a ITALIA SÌ la trasmissione di Marco Liorni Rai 1 “Ce la faremo”.

Ancora una volta la Penisola sorrentina è resa grande dal successo dei suoi cittadini. Stavolta è ancora il turno del famoso quartetto di gemelli da Meta.

Proprio così, i gemelli Milano, Antonino, Antonio, Rosario e Raffaele, conosciuti come “Stargem Quattro”, dopo aver conquistato la semifinale di “Ballando On The Road”, tornano in televisione , dopo aver sbancato alla Corrida.

“Il ballo è la nostra passione ed ogni giorno passiamo molte ore ad allenarci – ci raccontano – il sogno è sfondare nel mondo dello spettacolo e ieri è stata una delle serate più belle della nostra vita. Siamo orgogliosi e molto contenti di aver partecipato alla Corrida, grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno sostenuto. Continueremo a fare altre esperienze – concludono.”

Nel 2004 la nascita di Antonio, Antonino, Rosario e Raffaele Milano destò particolare clamore per la rarità di un parto quadrigemellare avvenuto con l’assistenza di quattro pediatri, quattro puericultrici, due ginecologi, due anestesisti e diversi infermieri nella sala parto di una nota clinica di Castellammare di Stabia.