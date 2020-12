Harry Styles, è uscito il “dietro le scene” di Golden in Costiera amalfitana. Guarda il video…

Costiera amalfitana. Harry Styles ha pubblicato il backstage del videoclip di Golden. Il filmato ha subito conquistato il pubblico contando al momento oltre due milioni di visualizzazioni su YouTube. Golden è il nuovo singolo estratto da Fine Line, secondo disco di inediti del cantante britannico. Poche ore fa la voce di Sign of the Times ha pubblicato il backstage del videoclip che conta più di sessanta milioni di visualizzazioni su YouTube.

Dopo i successi dei primi quattro brani estratti, Harry Styles continua a dominare le classifiche di tutto il mondo, infatti Golden ha già conquistato prestigiose certificazioni, tra le quali un disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di mezzo milione di copie.

Nelle scorse ore il cantante ha portato il pubblico sul set del videoclip del brano girato in uno dei luoghi più affascinanti del mondo, ovvero la Costiera Amalfitana. Il filmato, dalla durata di circa tre minuti, mostra il cantante alle prese con registrazioni e cambi di outfit, al momento il video conta oltre due milioni di visualizzazioni. Nella clip si vedono anche molte persone che salutano calorosamente il cantante.

In questo periodo Harry Styles è al lavoro per Don’t Worry Darling, la nuova pellicola diretta da Olivia Wilde che lo vedrà nel ruolo di protagonista al fianco di Florence Pugh. Nelle score ore alcuni scatti del cantante impegnato sul set hanno conquistato i social. Nel frattempo, la voce di Watermelon Sugar continua a godersi il successo dell’ultimo lavoro discografico grazie a ben tre candidature alla sessantatreesima edizione dei Grammy Awards nelle categorie Best Pop Vocal Album, Best Pop Solo Performance e Best Music Video.