Gruppo \" Maiori di nuovo\" chiede trasparenza per l\'assegnazione dei buoni spesa ai cittadini di Maiori

Il Comune di Maiori come misura di sostegno ai più deboli ha disposto l’erogazione di buoni spesa.

Ben sappiamo il momento che stiamo attraversando, difficile anche economicamente.

Le attività economiche in molti casi sono state costrette a chiudere o a ridurre il personale .

Il turismo in Costiera amalfitana è stato piegato quest’anno dall’impossibilità dei turisti di spostarsi e muoversi dai loro paesi . Ci riferiamo al mercato americano per esempio.

In questi giorni è iniziata in Gran Bretagna la campagna di vaccinazione poi toccherà agli Stati Uniti.

In Italia probabilmente a gennaio saranno somministrati i primi vaccini a gennaio.

A Maiori intanto il gruppo “Maiori di nuovo ” chiede trasparenza sull’erogazione dei buoni spesa

per l’acquisto di generi alimentari e altri beni di prima necessità , quali i farmaci da banco.

Il Comune ha l’onore di individuare le famiglie più bisognose e procedere al più presto ad organizzare la distribuzione dei beni , per garantire il soddisfacimento di bisogni primari per garantire a tutti una vita dignitosa.

Il gruppo guidato da Elvira d’Amato chiede in un comunicato sulla propria pagina facebook di adottare criteri rigorosi nell’individuazione delle persone e famiglie che usufruiranno di tale aiuto.

Pertanto suggerisce di prevedere l’esibizione del certificato Isee, indicatore della situazione economica equivalente per coloro che ne faranno domanda.

Sarebbe opportuno continua nel post su facebook che l’ente individuasse tutti coloro che ne hanno diritto e per motivi di salute o per impossibilità di consultare il bando on line risulterebbero esclusi di tale agevolazione . La domanda ricordiamo scade il prossimo 11 dicembre .

I cittadini che necessitano di aiuto per la richiesta possono contattare su facebook il gruppo “Maiori di nuovo” con un messaggio in forma privata.

Valeria Civale