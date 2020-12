Gruppo “Cava Storie”: un quadro di Ravello erroneamente attribuito a Cava de’ Tirreni

Costiera-Salerno. Il gruppo Facebook “Cava storie” ha precisato attraverso un post l’errore relativo alla descrizione di un’immagine.

Il dipinto che presentiamo oggi, ha una particolarità non riguardante l’opera e l’autore, ma l’intitolazione attribuitagli. Si tratta di una pittura ad olio su tavola realizzata dal pittore Raffaele Tafuri (1857 – 1929) sul finire del secolo ottocentesco, precisamente nel 1898. Il disegno, presente sul sito del “Museo Aiello Moliterno” (importante galleria della Basilicata), porta come titolo “Monte Finestra – Cava dei Tirreni” e la somiglianza con il celebre monte della valle cavese risulta chiara ed evidente ma non corrispondente al vero. Si tratta del Monte Brusara (o Brusale), altrettanto “inglobato” nel meraviglioso complesso dei Lattari ma sul versante costiero, esattamente nel territorio pertinente al comune di Ravello. Tafuri, per la realizzazione della tecnica pittorica, ha probabilmente scelto la strada che direziona al valico di Chiunzi (oggi Strada Provinciale 1), oppure si sia servito di alcune arterie adiacenti e vicine alla chiesa di S. Giovanni a Toro. Il pendio calante e rivolto all’artista, offre una visione ben modificata nel tempo dovuta dall’aumento di edifici in muratura ad uso civile, e oggi, su quella collinetta, il campanile quadrato dell’antico cenobio dedicato a S. Trifone e i piccoli agglomerati di case sparse a macchia nell’opera, si confondono tra le altre realizzate nei decenni successivi. In conclusione, identificato il luogo interessato, alleghiamo una foto d’annata raffigurante il monte Brusara sullo sfondo e un bel primo piano dell’attrice Gina Lollobrigida, immortalata durante le riprese del film “Il tesoro dell’Africa” e girate all’interno della cittadina costiera nel 1953.