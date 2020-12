Grande evento a Positano: domani l’accensione dell’albero in diretta, in contemporanea con Thurnau. Grandissimo evento domani sera, a partire dalle ore 19.00, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana. Un evento ricco di speranza, con l’accensione dell’albero in contemporanea e sintonia tra le due cittadine gemellate di Positano e Thurnau. Sarà un evento di grande valore simbolico. Ecco quanto scrivono sulla pagina Facebook istituzionale del Comune:

Domani 08 dicembre, come da tradizione, con l’accensione dell’albero e delle luminarie iniziano le festività natalizie.

Quest’anno non sarà possibile essere insieme in piazza, ma vi invitiamo a stare con noi virtualmente, seguendo la diretta dalle ore 19.00, in collegamento con noi anche la nostra città gemellata di Thurnau.

In più avremo l’esposizione delle bellissime Fiat 500 in versione natalizia!