Positano . Grande emozione per l’accensione dell’albero nel segno della speranza fra Positano e Thurnau. Un evento importante nella perla della Costiera amalfitana che ha visto protagoniste in un abbraccio virtuale la cittadina italiana e Thurnau, la città gemellata in Germania. Un paese illuminato in maniera spettacolare, gli angoli più suggestivi messi in luce, una luce di speranza. Secondo noi la più bella illuminazione di sempre nella sua semplicità esalta la bellezza di alcuni angoli della Città Romantica, quel “Paese Presepe” che sempre auspicavamo.

E così in contemporanea i sindaci di Positano e di Thurnau, che in questo periodo si incontravano con gemellaggi fantastici fra le due cittadine, si sono abbracciati virtualmente a distanza, e così lo stesso i due presidenti delle associazioni Rosaria Ferrara e Volker Seitter. Grande commozione da parte di entrambi “Sotto l’albero metteremo quegli abbracci che non ci siamo potuti dare”, ha detto commossa Rosaria . Il nostro parroco Don Danilo ha messo a disposizione la Chiesa del Santissimo Rosario, nel contempo in diretta streaming si illuminava l’albero anche a Montepertuso e a Nocelle, con il vicesindaco e il consigliere Vespoli . Emozioni su emozioni nonostante il Covid è stata una Immacolata memorabile.



Il Comune di Positano ha allestito un programma straordinario, non in presenza ma coinvolgente, tramite le dirette e i collegamenti in rete. I balconi del paese abbelliti dalla carta velina e la musica hanno fatto dimenticare l’incubo del Covid facendo guardare con speranza al 2021.