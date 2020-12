Grande e concreta la Salernitana, batte il Cittadella 1 -0 e blinda il primato , i granata vedono la A

Grande e concreta la Salernitana, batte il Cittadella 1 -0 e blinda il primato , si vede la A . Da Salerno si vede la vetta della Serie B, la Campania potrebbe avere tre squadre in serie A l’anno prossimo col Napoli e il Benevento, che sta facendo un buon campionato, anche la Salernitana.

Termina 1-0 all’Arechi per i granata l’atteso match tra Salernitana e Cittadella. Parte bene la squadra di Castori pericolosa con Anderson. Poi esce il Cittadella pungente in almeno un paio di circostanze. Nella ripresa una Salernitana attendista, forse troppo, rischia qualcosa con Gargiulo, è pronto Belec. Sembrano inutili gli ingressi di Cicerelli, Capezzi e Aya ma quando tutto pare essere già scritto ecco la testata del centrale Bogdan e 1-0 per i granata a cinque dalla fine e primato blindato.

Respinto il ricorso del Cosenza e dunque con la vittoria in terra silana omologata dal giudice sportivo, la Salernitana all’Arechi contro il Cittadella, nel match delle 14, cerca l’allungo in classifica.

Granata all’assalto dei veneti con Castori che conferma il 3-5-2 lo stesso undici che ha battuto proprio il Cosenza. Confermato il terzetto difensivo Bogdan, Gyombér e Mantovani davanti a Belec. A centrocampo Kupisz a destra e Casasola a sinistra. In mezzo Dziczek e Di Tacchio con Anderson alle spalle di Djuric e Tutino.

Veneti con Maniero tra i pali, Cassandro, l’ex Perticone, Adorni e Benedetti in difesa, Proia, Pavan e Gargiulo in mediana, D’Urso dietro le punte Ogunseye, Tsadjout. Arbitra Prontera di Bologna.

LA PARTITA

Timido ma caldo sole all’Arechi in questo primo match di dicembre. Al 10’ le due squadre si svegliano dal leggero torpore: prima ci provano i veneti, poi ha due occasioni Anderson. Primo giallo è per l’ex Perticone, fallo su Tutino. Dalla mezz’ora in poi è solo Cittadella. Ospiti pericolosi dalla mezz’ora in poi e vicini al gol in almeno un paio di circostanze. Nel finale ci prova Pavan dalla distanza, sfera alta. Termina un vivace ma bloccato primo tempo.

SECONDO TEMPO

Comincia la ripresa con gli stessi ventidue in campo della prima frazione. Adorni sul taccuino di Prontera per fallaccio su Tutino, lo segue un minuto dopo Gyomber. Esce D’Urso nel Cittadella, entra Branca. Al 67’ palla gol per Gargiulo che gira bene di destro ma Belec para sulla linea. Entra Cicerelli nella Salernitana per Anderson. Ma sono sempre i veneti a menare le danze. Dopo un giallo a Pavan ecco Capezzi per Dziczek e Aya per Mantovani nei campani. Nei Veneti Awua per Proia e Cissè per Ogunseye. Dopo un giallo per Gargiulo i granata negli ultimi 5 minuti provano il colpo da tre punti. Ci prova prima Casasola, sfera deviata. Dal corner servizio al bacio per Bogdan che di testa trova il varco giusto e a cinque dal termine trova un insperato 1-0. Entrano Gondo e Giannetti per Djuric e Tutino oggi non entusiasmanti. Dopo cinque di recupero finisce con la Salernitana che blinda il suo primo posto.

SALERNITANA – CITTADELLA 1-0

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani (33′ st Aya); Kupisz, Dziczek (33′ st Capezzi), Di Tacchio, Anderson (25′ st Cicerelli), Casasola; Tutino (44′ st Gondo), Djuric (44′ st Giannetti). A disposizione: Adamonis, Baraye, Iannoni, Antonucci, Barone. Allenatore: Castori.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero: Cassandro, Perticone, Adorni, Benedetti; Proia (36′ st Awua), Pavan, Gargiulo; D’Urso (19′ st Branca); Tsadjout, Ogunseye (36′ st Cissé). A disposizione: Kastrati, Camigliano, Frare, Ghiringhelli, Donnarumma, Mastrantonio, Iori, Tavernelli. Allenatore: Venturato.

ARBITRO: Prontera di Bologna (assistenti: Scarpa – Lanotte / IV uomo: Marini)

RETE: 41′ st Bogdan (S)

NOTE. Ammoniti: Perticone (C), Adamonis (S), Adorni (C), Gyomber (S), Tsadjout (C), Pavan (C), Gargiulo (C), Bogdan (S). Angoli: 1-3. Recupero: 0′ pt