Gragnano, morì a 23 anni per un incidente: condannato automobilista. Stava tornando a casa in scooter. Ma Antonio Gargiulo non è mai arrivato a Gragnano. Vittima di un incidente stradale è morto a 23 anni. Dopo sei anni, condannato per omicidio colposo l’automobilista che gli aveva tagliato la strada. Si sono battuti per avere giustizia i genitori della vittima che indossava il casco e non aveva fatto alcuna manovra azzardata. Condannato ad un anno l’uomo che, tra Santa Maria la Carità e Sant’Antonio Abate lo aveva investito. Pietro Corvino ha avuto anche la sospensione della patente per un anno e la pena sospesa. Ma nella terribile vicenda ha avuto un ruolo anche una donna alla guida di una seconda auto, che investì il ragazzo mentre era sull’asfalto. Fu proprio quella sequenza a non lasciare scampo al ragazzo. Eppure la donna che era al volante ha citato per il risarcimento danni la famiglia della giovane vittima e per lei i conti con la giustizia sono ancora aperti.