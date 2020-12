Governo. Eccezioni per i nonni, a Natale si può andare a trovarli

Durante il periodo delle feste natalizie saranno vietati tutti gli spostamenti tra Regioni, anche se in zona gialla, a meno che non ci siano ragioni di lavoro, salute o necessità. Che sono anche gli unici motivi per cui sarà consentito lasciare il proprio Comune nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Tra gli spostamenti consentiti per necessità, però, rientrerebbero anche le visite ai nonni soli il 25 dicembre.

Lo afferma una circolare del ministero dell’Interno in cui si spiega come applicare le regole. Si legge infatti: “Si evidenzia che tra le situazioni di necessità, per le quali resta fermo l’uso del modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l’esigenza di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi assistenza”.