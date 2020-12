Google down, per ore irraggiungibili Gmail, YouTube e Drive in tutto il mondo: problemi per la didattica a distanza. Google down, gli utenti del colosso di Mountain View stanno riscontrando problemi in alcune delle funzionalità più gettonate del momento, come Meet e Classroom, molto utilizzate per la didattica a distanza. Per questo motivo studenti di mezza Italia hanno visto le loro video-lezioni saltare improvvisamente. Problemi anche per YouTube, così come per Gmail e Drive. Le segnalazioni sui social si moltiplicano con il passare dei minuti e anche il sito DownDetector certifica il mancato funzionamento di Google.

Le segnalazioni sul down dei servizi Google sono a partire dalle 12.30 circa. La pagina di Google che segnala lo stato dei suoi servizi indica malfunzionamenti su tutte le piattaforme. Le segnalazioni arrivano da Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia, dal Sud Africa, dall’India, dall’America Centrale e dall’America del Sud. «Siamo consapevoli che ci sono problemi di accesso a YouTube, stiamo lavorando per capire. Vi aggiorneremo se non appena avremo notizie», scrive YouTube dal suo profilo Twitter. Ci sono problemi anche con Google Play, il negozio digitale di Mountain View da cui si possono scaricare app per smartphone, e con i servizi di Google per gestire la pubblicità online, Adwords and Adsense. Al momento non ci sono spiegazioni sul motivo del malfunzionamento, qualche utente ipotizza che il problema sia legato agli account degli utenti con Google: YouTube, per esempio, sembra funzionare correttamente se si accede in modalità «in incognito».

Google ha iniziato a ripristinare i propri servizi, colpiti da un malfunzionamento su scala globale dopo le ore 12:30 italiane. Sul “Dashboard”, il pannello di controllo che Google mette a disposizione e che riporta lo stato di funzionamento dei servizi offerti dall’azienda, si legge che ogni servizio «è già stato ripristinato per alcuni utenti e prevediamo una risoluzione a breve per tutti gli altri utenti». Il messaggio è delle ore 13:30 circa e fa seguito a quello pubblicato alle 12:55, in cui Google si dice a conoscenza di un «problema che interessa una maggioranza di utenti».

Google in tilt e gli studenti esultano. I problemi del motore di ricerca e dei servizi connessi fanno saltare anche la didattica a distanza. E migliaia di studenti si riversano su Twitter per ‘festeggiarè la vacanza improvvisa. «Potevi farlo prima, non a fine lezioni», scrive un utente. C’è chi cita un film e scrive «Questa parte della mia vita, questa piccola parte, si chiama felicità». «PERFAVORE CONTINUASSE PER 72ore GRAZIE», si legge in un altro post.

E quando il problema è risolto la reazione degli studenti è allo stesso modo immediata. « Google comincia a riparare YouTube. Per meet e classroom puoi fare con calma, mooolta calma», scrive un altro utente. «È stato bello finché è durato studenti ci avevamo creduto», si legge in un altro post.

