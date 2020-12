Google down: disservizi a Gmail e YouTube in tutto il mondo

Google down, o meglio, tanti servizi legati a Google non funzionano. Stiamo riscontrando problemi a YouTube, Gmail, alla suite Google (quindi a tutto Google Drive) e persino a Google Home, e ci stanno arrivando già le prime segnalazioni. Provando a collegarsi a YouTube da Browser c’è il messaggio “Something went wrong…”.

Dall’app mobile invece il messaggio è “Si è verificato un problema con il server [503″]. Collegandosi a Gmail invece si riscontra questo messaggio “502. That’s an error. The server encountered a temporary error and could not complete your request. Please try again in 30 seconds. That’s all we know.”. Per il momento il motore di ricerca sembra funzionare, ma ogni tanto sembrano esserci dei disservizi anche nel suo utilizzo.

Il down di Google di oggi 14 dicembre 2020 è legato non solo all’Italia, è esteso in tutto il mondo. Un vero disagio. Nel nostro piccolo guardiamo a tutti i ragazzi che non riescono a collegarsi per la didattica a distanza.