Gomez smentisce Striscia la Notizia: “Non ho lanciato il Tapiro d’Oro”

Periodo di grande nervosismo quello vissuto dal Papu Gomez, che dopo la mancata convocazione per Atalanta-Roma non ha preso bene la visita di ‘Striscia la notizia’. Lo storico inviato del programma satirico di Canale 5, Valerio Staffelli, ha cercato senza fortuna di consegnare al Papu il classico Tapiro d’Oro. Dopo un lungo inseguimento, il noto inviato della trasmissione di Canale 5 ha raggiunto il campione argentino a Zingonia e, visto che lo stesso ha preferito non uscire dalla propria auto, ha lasciato il Tapiro sul cofano prima di allontanarsi.

Quando il servizio sembrava ormai giunto a conclusione, il Tapiro è stato lanciato proprio nei pressi di Valerio Staffelli frantumandosi con l’impatto con il suolo. Come specificato dal servizio di ‘Striscia la Notizia’, non è chiaro chi abbia lanciato il poco ambito ‘riconoscimento’, anche se Staffelli si è rivolto direttamente a Gomez.

“Signor Papu, ma perché ha fatto così? Perché buttare via il Tapiro?”. Il giocatore dell’Atalanta con una storia pubblicata su Instagram, ha smentito il fatto che sia stato lui a lanciare e rompere il Tapiro d’Oro. “La versione dei fatti che sta circolando è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto contro l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto, come è mio diritto, di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro”.