Gli Scauratielli o Zeppole di Natale . LA RICETTA

Gli Scauratielli o Zeppole di Natale sono una delle tradizioni natalizie della Campania. E più in particolare del Cilento, ma anche ripresi sull’altra costa di Salerno, la Costiera Amalfitana e da Amalfi alla costa di Sorrento.

Le massaie lo preparano sempre nel giorno della vigilia. Rigorosamente all’alba. E quando ancora tutti dormono si accendono in qualche casa le luci della cucina dove si mette mano all’impasto e alla successiva lavorazione degli scauratielli.

Il termine dialettale deriva proprio dalla preparazione che vuole la cottura in acqua e olio della farina e dei poi chi ingredienti come sale e scorze di agrumi grattugiate. Ma vediamo insieme come si prepara questo dolce che incarna i sapori del Natale.

Per un vassoio di zeppole di Natale occorrono:

500 grammi di acqua,

50 grammi di olio extravergine di oliva,

1 pizzico di sale,

scorza grattugiata di arancia e limone,

450 grammi di farina,

1 uovo,

500 grammi di miele,

200 grammi di frutta candita mista

a piacere 100 grammi di confettini colorati

Per portare a tavola il piatto di Scauratielli occorre seguire questo procedimento: mettere insieme in una pentola capiente i 500 grammi di acqua, i 50 grammi di olio extra vergine d’oliva, il pizzico di sale e la scorza grattugiata (a piacere può anche essere unita al limone e all’arancia anche quella di una clementina) e portare il tutto a ebollizione.

Una volta raggiunta la temperatura rimuovere dal fuoco e aggiungere i 450 grammi di farina amalgamando bene con un mestolo di legno ed evitando di far aggrumare l’impasto. Una volta raggiunta la giusta omogeneità rimettere la pentola sul fuoco e far cuocere il composto dolcemente per non più di 3 minuti. E cioè appena la pasta inizierà a staccarsi dalle pareti della pentola.

Togliere dal fuoco e rovesciare l’impasto, molto simile a quello di una polenta, in un contenitore possibilmente non di plastica.

Lasciar raffreddare per alcuni minuti e appena l’impasto sarà manipolabile aggiungere l’uovo e rimpastare facendolo ulteriormente amalgamare. Staccare delle piccole parti e stenderle con il palmo della mano fino a creare dei piccoli filoncini. Unire le due estremità a mo’ di fiocchetto per creare le zeppoline e friggere in abbondante olio d’oliva.

Appena dorate, rimuoverle aiutandosi con una pinza da cucina o con un bastoncino in legno e lasciar assorbire l’olio in eccesso dalla carta da cucina che avremo sistemato sul fondo di un piatto. Appena pronte, sciogliere il miele in un pentolino e riversarlo sulla motagnella di zeppole sistemate all’interno di un vassoio prima di guarnirle con frutta candita ed eventualmente con confettini colorati.