Gli effetti del maltempo a Positano: l’acqua scorre per le scale rendendo impossibile la circolazione. Forte il maltempo in Campania ed in Costiera Amalfitana questa mattina, con fitte piogge. Come effetti a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, l’acqua scorre per le scale come fiumi, rendendo impossibile la circolazione.

Ricordiamo che la Protezione civile della Regione Campania ha emanato l’allerta meteo Arancione segnalando:

– temporali anche di forte intensità

– venti forti meridionali con raffiche

– mare agitato

La Protezione civile della regione Campania raccomanda di prestare la massima attenzione, attivando tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi con riferimento al rischio idrogeologico e agli effetti del vento e del moto ondoso.