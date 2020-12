Gli auguri di Natale dal Cotugno con il nostro medico Peppe Fiorentino da Positano. Giuseppe Fiorentino, specialista positanese già direttore di pneumologia al Monaldi, che invita i cittadini a non abbassare alla guardia ma a non perdere l’ottimismo e la gioia che manifesta indossando il vestito di Babbo Natale per l’occasione . Il medico è infatti ancora al lavoro all‘Ospedale Cotugno di Napoli, ospedale d’eccellenza non solo della Campania ma modello virtuoso dell’Italia nel mondo.

Lo specialista originario della perla della Costiera amalfitana spiega che nonostante la situazione sia molto migliorata, non bisogna allentare la guardia contro il coronavirus Covid-19

Il Cotugno in questo momento sa come gestire i casi, nonostante si presentano situazioni cliniche simili a quelle di marzo: in questo momento ci si può affidare su tecniche diagnostiche più efficaci, con screening di ultima generazione che permettono di restituire risultati in venti minuti. Il medico di Positano comunque consiglia alle autorità di rafforzare il cordone sanitario con l’estero, onde evitare contagi con gli arrivi.

A Peppe Fiorentino e a tutto lo staff del Cotugno e a tutto il personale sanitario impegnato in questo momento sul fronte giungano i sinceri auguri di Buon Natale dalla redazione di Positanonews.