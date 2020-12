Gli auguri di Natale da Lisa & Mario Ciampini, nostri amici da Chicago che vogliono tornare a Positano. E noi vi aspettiamo!

Gli auguri di Natale da Lisa & Mario Ciampini nostri amici da Chicago che vogliono tornale a Positano, e noi vi aspettiamo!

“Tantissimi Auguri a Lei e sua famiglia per un Natale Felice, Sereno pieno di benedizioni.

Con tanto affetto… grazie per il fantastico lavoro che Positanonews fa verso i Cittadini Positanesi e altre famiglie come noi dove Positano rimane nel nostro cuore e mente per sempre 24/7/365”