GLI AUGURI DELL’UNITRE DI PIANO CON LO SKETCH TEATRALE DI SISA E AMBROGIO

Negli anni passati, in tempi non di covid, in questo periodo, presso il Centro Culturale della Biblioteca di Piano di Sorrento, i numerosi soci dell’UNITRE si riunivano per l’incontro augurale. Alla presenza di autorità cittadine , e spesso anche con il Vescovo Alfano. Si snocciolava una scaletta di teatro , poesia, immagini di gite e brindisi finale, con i dolci preparati dalle signore. Per questo 2020, in cui tutto è smart, piccolo, facciamo girare un piccolo filmato prodotto dal laboratorio teatrale con Sisa e Ambrogio, che racchiude lo spirito sarcastico di questi signori nel pomeriggio della vita. Il messaggio augurale è quello di rivedersi al più presto, cercando di nascondere lacrime ed amarezza per la dipartita di alcuni amici e parenti.

Intanto, ricordiamo che, con l’ausilio di tecnologie digitali, la docente Cinzia Russo sta proseguendo con le lezioni di ginnastica e i contatti su wathsapp ricevono indicazioni per seguire da casa concerti e conferenze culturali.