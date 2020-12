Gli arcobaleni della speranza per il 2021 abbracciano Positano – VIDEO

Non uno, ma ben due arcobaleni sono comparsi alcune ore fa ad impreziosire la bellezza di Positano, per accogliere il 2021. Tutti col nasò all’insù o meglio, all’ingiù, perché gli arcobaleni a Positano sembrano voler fare un salto dalle zone alte in direzione Spiaggia Grande.

Foto: Luigi Ercolino

E’ impossibile non catalogare un avvenimento simile come simbolo di ripartenza, speranza, fiducia. Una cosa è certa, questo territorio ce la farà nonostante tutto, perché la sua bellezza ci salverà.