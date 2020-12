Giuseppe Conte durante l’assemblea di Coldiretti: “Eroi del cibo su cui il paese ha potuto e potrà contare”.

«Siamo giunti al termine di quest’anno attraversando una crisi pandemica che ha sconvolto la nostra economia e società, ci sta mettendo a dura prova e ancora non dobbiamo abbassare la soglia di attenzione ma proprio quest’anno si è mostrato con chiarezza il ruolo decisivo della filiera a agricola e agroalimentare. Voi siete un asse portante di questa filiera. Vi ringrazio particolarmente per tutto il vostro lavoro. Sono gli autentici eroi del cibo su cui il paese ha potuto e potrà contare. Grazie a voi anche durante il lockdown i generi alimentari non sono mai mancati». Questa è una parte dell’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l’assemblea di Coldiretti.