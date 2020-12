Giornata mondiale del suolo

Il 5 di dicembre il World Soil Day celebra la conoscenza del suolo per il bene comune, l’importanza del suolo come componente cruciale del sistema naturale e come un contributo vitale per il benessere umano attraverso il suo contributo al cibo, acqua, energia, come mitigatore sulle continue perdite di biodiversità. Si celebra il 5 di dicembre perchè è la data di nascita ufficiale di Sua Maestà il re di Thailandia, Rama IX il Grande.

Questi sancì l’evento ufficialmente nel corso del Congresso Mondiale dell’INTERNATIONAL UN ION OF SOIL SCIENCE nel 2002. Nel 2016 la giornata fu celebrasta anche in memoria del monarca deceduto il mese di ottobre.

————————————————-

-Sempre il 5 di dicembre si celebra la Giornata Mondiale del Volontariato per lo sviluppo economico e sociale