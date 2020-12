Giornata internazionale delle persone con disabilità. Positanonews sente Salvatore Cimmino “Si crei accesso alla Spiaggia di Positano”. Una edizione speciale del Positanonews TG, trasmessa su facebook, youtube e twitch, questa mattina, dal giornale della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, per sentire un baluardo della lotta contro le barriere che impediscono l’inclusione sociale e la libertà a tutte le persone con disabilità questa di oggi con Salvatore Cimmino e il direttore Michele Cinque. L’amministrazione di Positano di Giuseppe Guida ha avviato l’iter per il PEBA, Massa Lubrense è stato il primo in Campania ad averlo già, dalla Costa d’ Amalfi a quella di Sorrento Cimmino sta spingendo per sensibilizzare su questo argomento. Per Positano ci possono essere piccoli accorgimenti, come dice Cimmino, per esempio l’accesso all’impianto di depurazione potrebbe essere adattato per i disabili, noi di Positanonews abbiamo chiesto, con decine di articoli, la presenza di servizi igienici adatti e l’accesso anche alle spalle della Chiesa Madre ( quando si fecero i lavori per la Villa Romana furono tolte le scale, si poteva fare una rampa, ma si disse che non aveva la pendenza per legge, ndr) . Sicuramente si possono mettere i passamani su tutte le scale del paese. Anche Super Positano , il gruppo di minoranza, ha pubblicato un post oggi. Qualsiasi cosa che serva ad aumentare la sensibilità contro l’abbattimento delle barriere architettoniche , e sopratutto mentali, avrà spazio su Positanonews.

Positano è detta la città verticale per le peculiarità del suo territorio caratterizzato dalla presenza di scale e panorami che attraggono ogni anno tantissimi turisti. Noi positanesi siamo rassegnati davanti alla difficoltà che il paese ci impone ogni giorno, ma questa “abitudine” è diventata uno scudo per non affrontare un problema sostanziale del nostro paese: l’accessibilità.