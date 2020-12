Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, il post del Comune di Positano

Positano. Dopo l’intervista al sindaco Guida riportiamo anche il post pubblicato dal profilo Fb del Comune.

Il 3 Dicembre si celebra la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Partiamo dall’assunto per cui non tutte le disabilità sono visibili e dunque l’obiettivo prioritario è quello di promuovere l’inclusione delle persone con disabilità e contemporaneamente combattere ogni forma di discriminazione.

Così come affermato durante il consiglio comunale del 20 novembre, l’Amministrazione ha fatto un importantissimo passo in avanti per l’abbattimento delle barriere architettoniche a Positano: un atto di indirizzo agli uffici di incaricare soggetti competenti in materia per la realizzazione del PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche), con l’individuazione delle aree interessate e la verifica della fattibilità degli interventi da porre in essere.

Questo rappresenta un impegno che l’Amministrazione ha intenzione di portare avanti con massimo impegno, nonostante la consapevolezza della sfida, vista la complessità del territorio.

L’obiettivo è quello di valorizzare sempre di più il motto per cui nessuno dovrà essere lasciato indietro e, in una giornata così simbolica, diffondere un’approfondita conoscenza sui temi della disabilità, sostenendo un piano di inclusione in ogni ambito della vita.