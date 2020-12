Gino Giordano, il medico che ama Positano. Ecco chi c’è dietro quello scafandro

Positano. In molti si chiedono chi è quel medico che spesso si reca nella perla della Costiera amalfitana facendo centinaia di tamponi e recandosi a casa delle persone. Si tratta di Gino Giordano, uno dei medici più attivi in Costiera propri per tamponi domiciliari. Più volte noi di Positanonews abbiamo parlato di lui, che con Positano ha un grande legame: è stato in guardia medica e al pronto soccorso e, soprattutto, è sposato con una positanese.

Gino è in prima linea per il nostro paese. Si espone poco ma ha un ruolo di grande lavoro e importanza. Lui opera dietro le quinte e fa da chioccia a tanti altri medici. La nostra redazione ci tiene ringraziarlo. Anche se è a Salerno appena può viene a farci visita. Gli abbiamo rubato poco tempo, con la promessa che appena si potrà faremo un’intervista più ampia. “I veri asintomatici sono pochi, la maggior parte dei pazienti ha comunque avvertito qualche sintomo. Il covid è insidioso ma se si sta attenti si evita. Fondamentali distanziamento e mascherina”.

“Ha paura quando fa le visite?”, gli abbiamo chiesto. “Per me viene al primo posto la cura del paziente. Più che paura è molto alta l’attenzione. Il momento più critico è che quando ci si spoglia dagli strumenti e abiti entrati in contatto con un eventuale positivo”.