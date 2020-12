ginnasticaconCinzia, si così , tutto attaccato. Scrivete https//meet.jit.si/ginnasticaconCinzia sul vostro computer o tablet e apparirà lei , la meravigliosa docente di ginnastica dell’ UNITRE ( università delle tre età Penisola Sorrentina). Per coloro le quali seguivano il corso di ginnastica al mattino , due volte a settimana, possono continuare da casa, seguendo le istruzioni di Cinzia. Alla quale va un plauso particolare, in quanto è riuscita a trovare una piattaforma semplice , che non si deve scaricare e che riesce ad accogliere tutte tutte le sue allieve.

L’UNITRE cerca comunque di andare avanti nelle relazioni sociali, negli incontri culturali secondo il rigido protocollo dell’emergenza anticovid. So per certo che il laboratorio teatrale, sta preparando qualcosa per gli auguri delle prossime festività. Sisa e Ambrogio gireranno uno schetch in video che sarà trasmesso appena pronto.

Certamente quei lunghi pomeriggi invernali in compagnia di Lucio Scibilia, Andrea Durazzo,