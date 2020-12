Ginnastica, Salerno, Angri e Cava dè Tirreni promosse alla nazionale

Al Palazzetto Papa Giovanni XXXIII di Pescara si è svolta la ZT 5 del Campionato individuale Junior e Senior Ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia, per l’assegnazione dei titoli interregionali e l’ammissione ai Campionati Nazionali in programma a Montegrotto Terme il 12 e 13 dicembre p.v.

Tra le Junior 2, secondo gradino del podio per Rita Pastorino della Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi seguita da Antonia Giocondo della Juvenilia Cava de’ Tirreni di Raffaela Cammarota.

Nella categoria superiore a laurearsi vicecampionessa interregionale Sud 2020 è stata Anna Raffaela Tucci di Evoluzione Danza Angri di Rositsa Ivanova davanti a Serena Labrocca dell’Arbostella 89 Salerno di Rosaria Fiumara. Grande attesa, ora, per la fase nazionale che vedrà impegnate tutte le ginnaste salite sul podio di ZT più Francescapia Pollio e Astrid Balzaretti, entrambe della Juvenilia Cava, ripescate come migliori classificate della Campania, rispettivamente, 5^ nella categoria Junior 1, e 4^ nella Junior 3.