Gigi D’Alessio e il suo doloroso addio…

Gigi D’Alessio nell’ultimo periodo è stato al centro del gossip per la fine della sua storia d’amore con Anna Tatangelo. Non hanno parlato molto entrambi anche se di loro si è parlato davvero tanto. Oggi lo vediamo in televisione come giudice di The Voice Senior, il programma di Antonella Clerici che lo vede sulla sedia rossa insieme a Clementino, Loredana Bertè, Albano e la figlia Jasmine Carrisi.

Il talent dedicato al canto sta avendo un grande successo al venerdì sera riscuotendo il favore del pubblico che lo sta scegliendo sempre a ben volere a discapito del Grande Fratello Vip che per più volte ha perso la sfida con il programma Rai.

Gigi D’Alessio è uno dei grandi protagonisti e a livello lavorativo sta vivendo un momento molto positivo. Non sempre però nella sua vita tutto è andato per il meglio. Da giovanissimo Gigi ha perso la sua mamma e per lui è un dolore che si rinnova sempre e ogni tanto lo esterna con dei pensieri speciali a lei dedicate.

Basta guardare sul suo profilo Instagram per trovare diverse foto, di molti anni fa, che il cantante partenopeo ha condiviso dedite alla sua dolce mamma che non c’è più. Gigi D’Alessio in diverse occasioni ha voluto ricordare la sua mamma scomparsa quando lui era molto giovane, aveva solo 18 anni. Foto di altri tempi che tra un post e l’altro spiccano in modo inconfondibile. A Sanremo 2017 il cantante aveva partecipato proprio con una canzone dedicata alla sua mamma, “La prima stella”, un brano toccante che è molto piaciuto al pubblico.

“Nella canzone io racconto a mia madre le cose che sono cambiate da quando lei non c’è più, c’è gente che scappa dalla guerra. Quando è morta lei non esisteva nemmeno la parola prevenzione. Ho preso la parte più importante della mia vita e l’ho portata sul palco più importante d’Italia” aveva dichiarato il cantante dopo aver fatto ascoltare la sua canzone sul palco dell’Ariston.

E tra i diversi post che ha condiviso su Instagram ne compare uno in cui Gigi e la mamma sono vestiti molyt eleganti, sicuramente per qualche ricorrenza speciale e lui scrive: “La mamma è vita, calore, certezza, la mamma è tutto! La mia è pure un angelo speciale. Auguri a tutte le mamme!”.