Ghinassi:” Il torneo è apertissimo!”

Filippo Ghinassi, direttore sportivo della Juve Stabia, ha analizzato ai microfoni di TuttoC.com l’andamento del Girone C a due giornate dal termine delle gare di andata e soprattutto la lotta in vetta tra Ternana e Bari: “Il girone C quest’anno presenta valori veramente altissimi. Un girone tosto e difficile per quanto affascinante e stimolante. Il Bari sta facendo il suo campionato, ha solo la sfortuna di aver incontrato sul suo cammino una Ternana che al momento sta disputando una stagione veramente importante. È un campionato avvincente che ritengo aperto a tutti gli scenari: la Ternana potrebbe reggere alla distanza trasformando la stagione in una cavalcata trionfale, come fece la Reggina lo scorso anno o la Juve Stabia la stagione precedente, ma anche cedere terreno ed accusare psicologicamente un eventuale riavvicinamento del Bari. In questi anni si è visto di tutto, il torneo è ancora apertissimo”.