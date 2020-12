Gf vip, Tommaso Zorzi: “Ho capito cosa provo per Francesco Oppini”

Gf Vip. Tommaso Zorzi si è reso conto di essere innamorato del compagno di avventure Francesco Opponi. “Ho avuto un crollo e una presa di coscienza. Per me è stata una doccia fredda, non pensavo di doverlo salutare quella sera stessa. mi sono reso conto che la reazione che stavo avendo era grande ed era come la famosa goccia che fa traboccare il vaso: io lì ho capito. Era da una decina di giorni che stavo valutando questa ipotesi, il sentimento che provavo per lui”. Nella puntata di lunedì 7 dicembre del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi parla dei suoi sentimenti nei confronti di Francesco Oppini, che ha lasciato la Casa.

Oppini ha scelto di voler terminare qui la sua esperienza e non continuare fino a gennaio. “Grazie a Francesco e tramite di lui mi sono sbloccato: ho sempre avuto timore di dimostrare quello che provavo nei confronti dei miei affetti”, spiega l’influencer milanese, “prescindere dal rapporto che avrò con lui, mi è servito per crescere”.