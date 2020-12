Gf vip, Filippo Nardi torna nella casa. Nel 2001 ordinò agli autori di dargli delle sigarette con una mazza da golf in mano…

“Dove sono le mie sigarette?”: con questa frase Filippo Nardi è entrato nella storia del Grande Fratello. Era il 2001 e l’uomo, all’epoca giovanissimo, partecipava alla seconda edizione del reality show. Abbandonò la Casa dopo appena 13 giorni in aperta protesta con gli autori, subito dopo essere entrato nel confessionale “armato” di una mazza da golf. E’ restata nella storia la scena di lui con la mazza che urla per avere delle sigarette. Ordinò agli autori: “Adesso mi portate subito due pacchetti”. E da lì si riparte, Filippo Nardi è in confessionale, pronto ad affrontare una nuova avventura nella casa. Questa volta, dice di aver smesso con le sigarette.

È entrato nella casa passando per il confessionale. Filippo Nardi ha rivissuto i momenti nella casa quasi venti anni fa e ora dice di essere cambiato. Ha smesso di fumare e dice di essere maturato con gli anni: promette una convivenza decisamente più tranquilla di quella del 2001. Ad aspettarlo nella casa ci sono le vip: tutte le donne sono incaricate di fingere una reazione delusa vedendolo entrare. Nardi è sulle sue, finché le vip non si sciolgono in un caloroso abbraccio

Filippo entra nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 insieme ad altre due nuove concorrenti scelte da Alfonso Signorini insieme al suo gruppo di autori. Con lui varcheranno la porta rossa di Cinecittà Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Nardi è già stato protagonista di un gossip prima ancora di entrare nella Casa: il presunto flirt con Elisabetta Gregoraci, immediatamente smentito da quest’ultima. Interrogato in diretta dal conduttore, Filippo si è limitato a dichiarare che non avrebbe commentato quel pettegolezzo perché non è solito parlare della sua vita privata.