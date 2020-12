Sabato 19 dicembre, alle ore 18.00, il sindaco di Agerola Luca Mascolo ed il sindaco di San Salvatore Monferrato Enrico Beccaria lanceranno simultaneamente delle lanterne volanti per celebrare il gemellaggio fra le due città. Un momento di condivisione e fratellanza, segno di unione e di speranza per il futuro, che oggi è stato annunciato dai due primi cittadini in un video in diretta.