Gattuso, modulo che vince e convince non si cambia ! Mi raccomando.

Il Napoli affronta la squadra olandese dell’Az. Alkmaar con l’intento di raggiungere tre obiettivi. Il primo è di onorare con una vittoria la morte drammatica di Maradona avvenuta una settimana fa. La seconda è quella di cercare di vincere per qualificarsi matematicamente agli ottavi di Europa League e il terzo obiettivo è quello di confermare la buona prova offerta domenica contro la Roma. Prova che non è stata scintillante ma tatticamente, strano a dirsi, è stata perfetta. La sfida di domenica vissuta tra il ricordo e l’emozione del grande Diego, ha visto una squadra messa bene in campo. La squadra disposta in campo ha mostrato un certo equilibrio. È apparsa compatta tra i reparti. Di Lorenzo ha sofferto meno rispetto alla sfida con il Milan, perché protetto da Lozano in prima battuta e poi da Fabian Ruiz che ha svolto in maniera eccezionale il ruolo di comprimario per poi liberarsi dalla marcatura e segnare. La presenza di un Zielinski ritrovato, speriamo che non sia fruscio di scopa nuova, ha dato maggior brio alla squadra con numerosi inserimenti ma anche con rientri immediati. L’ago della bilancia è stato però Demme che piazzato davanti alla difesa ha recuperato palloni su palloni smistandoli contemporaneamente. Contro la squadra olandese però dovrebbe rientrare Bakayoko. Si spera che mister Gattuso non faccia come “Tafazio “e si ripassa di nuovo al 4-2-3-1. Speranzosi nelle scelte del mister il Napoli che scenderà in campo stasera alle 21.00 contro gli olandesi dell’Az. Alkmaar dovrebbe essere pressappoco schierato con un modulo 4-3-3 e con questi undici leoni che dovranno portare a casa per chiudere la pratica Europa League e pensare fino a febbraio –marzo solo al campionato. In porta dovrebbe ritornare Ospina. La difesa dovrebbe essere costituita da Di Lorenzo. Manolas con l’opzione Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui a terzino sinistro. A centrocampo dovrebbero giocare, il condizionale sembra più che un obbligo, dovrebbero giocare: Fabian Ruiz a destra, Bakayoko davanti alla difesa, Zielinski o Elmas a sinistra. In attacco il trio dei nani. Lozano, Mertens ed Insigne anche qualche possibilità Petagna la potrà avere.