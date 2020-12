Gara frizzante, caduta amara dei rossoneri

Primo tempo imbalsamato dei costieri contro un Lavello che domina la gara per circa 70’, poi nella ripresa si svegliano ma per poco

Sorrento – Finalmente sulla costiera sorrentina splende il sole ma non riscalda un Sorrento che cade amaramente in una gara frizzante.

Primo tempo imbalsamato dei costieri contro un Lavello che domina la gara per circa 70’, poi nella ripresa si svegliano ma per solo 20’ circa dove rimontano e sorpassano i lucani ed errano anche un calcio di rigore. La squadra di Karel Zeman, figlio del più famoso Zdenek Zeman, dopo il momentaneo stordimento si riprende e richiude i sorrentini che si abbassano nella propria metà campo, ritorna ad incalzarli con il ritmo che aveva avuto nella prima frazione, dapprima pareggia e poi li sorpassa con la quarta rete. Si potrebbe dire un Sorrento che sembra non essere quello visto fino quando il campionato è stato interrotto a causa del Covid-19, che ha perso tutto lo smalto delle prime sei giornate, che non è mai entrato in campo e non è riuscito ad arginale le folate gialloverdi.

Ma da un lato ci può stare anche perché dopo un mese e mezzo di fermo la mentalità della gara settimanale è volata via, ora bisogna riprenderla.

La gara – Si può dire frizzante, senza un attimo di sosta, e subito con i lucani che impostano i loro gioco sbarazzino, veloce e con l’alto pressing che non fa capire nulla alla squadra di mister Fusco che agisce perlopiù con lunghi rilanci. Gli uomini di Zeman sembrano volare specialmente sulle fasce, Vitofrancesco, Herrera, l’ex di turno, ma soprattutto Burzio, l’autore di tre delle quattro reti ospiti, fanno girare la testa al proprio marcatore di turno.

Dal canto suo il Sorrento che fino a quel momento era restato a guardare, dopo aver subito l’uno due da parte di Burzio, finalmente si sveglia nel finale di primo tempo accorciando le distanze con Mezavilla. Nella ripresa la rete fa scoccare la scintilla che accende la miccia che da fuoco a Liccardi che dapprima pareggia e poi sigla il momentaneo sorpasso rossonero. Ma nell’interramezzo c’è il rigore errato da Cunzi al 3’ del secondo tempo che poteva dare il momentaneo pareggio ai costieri. Dopo ritorna il blackout in una giornata di sole ed i costieri subiscono il pareggio ad opera di Giunta ed il definitivo sorpasso di Burzio, che sigla la sua tripletta personale e si porta a casa il pallone.

Le reti – Tre arrivano nella prima frazione: 32’ diagonale di Burzio in area dalla destra e Scarano non trattiene la sfera che gli passa sotto le gambe ed entra in rete, lo stesso attaccante sigla la seconda rete e doppietta personale al 38’ su uscita errata della difesa sorrentina, infine al 45’ Mezavilla con uno stacco imperioso di testa ad incrociare batte Frenatovic su azione d’angolo.

Ed eccoci alla frizzate ripresa dove il Sorrento dapprima impatta al 9’ con il diagonale di Liccardi che fa secco l’estremo gialloverde che non può nulla, poi lo stesso attaccante costiero imbeccato verticalmente opera il sorpasso al 16’ dal limite dell’area. Il Lavello non si scompone ed arriva al pareggio al 23’ con Giunta che segna sul secondo palo sul cross di Vitofrancesco, la quarta rete che da la definitiva vittoria agli ospiti arriva al 39’ ed è ancora Burzio a metterla a segno sul cross di Ouattara che era sfuggito a Cesarano.

Comunque i costieri restano ancora in testa alla classifica ma ora la testa mentalmente da martedì la dovranno mettere ben concentrata per la gara di domenica prossima in terra lucana contro il Francavilla, ritornare a quel ritmo che si aveva primo dello stop del campionato.

CAMPIONATO SERIE D 2019/20 – GIORNE H – 7^ GIORNATA

SORRENTO – LAVELLO 3-4

Goal: 32’, 38’pt e 39’st Burzio (L), 45’pt Mezavilla (S); st – 9’ e 16’ Liccardi (S), 23’ Giunta (L).

SORRENTO (4-4-2): Scarano; Terminiello (1’st Cassata), Cacace, Mezavilla, Masullo; Basile, La Monica, Maranzino (31’st Nembot), Camara (1’st Cesarano); Liccardi (28’st Procida), Gargiulo Alf (1’st Cunzi).

A disp: Orazzo, Gargiulo Als, Somma, Stefanski. Allen: Luca Fusco.

LAVELLO (4-3-3): Freanatovic; Vitofrancesco, Garcia, Brunetti, Dell’Orfanello (18’st Corna); Mercuri, Giunta, Longo; Luirni (18’st Ouattara), Burzio, Herrera (46’st Bruno).

A disp: Carrera, Coulibaly, Militano, Orlando, Cirelli, Tavarone. Allen: Karel Zeman.

Arbitro: Emanuele Bracaccini di Macerata.

Assistenti: Alessio Miccoli (Lanciano) – Pierpaolo Carella (AQ).

Ammoniti: La Monica, Mezavilla, Cassata (S); Herrera e Luirni (L).

Note: Giornata serena, 18°; erba naturale buona; spettatori: gara a porte chiuse come da decreto ministeriale per il Covid-19.

Angoli: 2-9. Recupero: 1’pt e 3’st.

GiSpa