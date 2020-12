Furto in casa di Pablito Rossi il giorno del suo funerale

Nel giorno dei funerali, mentre tutta l’Italia piangeva per l’addio a Paolo Rossi, la casa di ‘Pablito’, a Bucine, nell campagna toscana, è stata presa d’assalto dai ladri. Al rientro da Vicenza nell’agriturismo in Toscana, la moglie Federica ha trovato il caos conseguente a un furto. Tra gli oggetti mancanti l’orologio di Paolo Rossi oltre a dei soldi in contanti, circa un centinaio di euro. Il furto è stato scoperto da un collaboratore della famiglia Rossi. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Arezzo per le indagini.