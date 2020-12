Furore, 9 nuovi casi di Coronavirus e 13 guariti. Sono 10 gli attualmente positivi

Furore, costiera amalfitana. Nella serata di oggi, lunedì 28 dicembre, il Comune aggiorna la situazione epidemiologica da Covid-19 in città. Si registrano 9 nuovi casi di Coronavirus e 13 cittadini guariti. Sono, quindi, 10 gli attualmente positivi sull’intero territorio comunale. E’ importante non abbassare la guardia e continuare a rispettare le regole di sicurezza per il contenimento del contagio.